Beim Brand einer Lagerhalle in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Bisher ist unklar, wie es zum Ausbruch des Feuers am späten Sonntagabend kam, wie ein Sprecher der Polizei sagte. In der Halle waren Kunststoffe gelagert. Bei den Löscharbeiten, die bis zum Montagmorgen dauerten, waren etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.