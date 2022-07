Die sogenannte globale Minderausgabe im aktuellen Thüringer Landeshaushalt ist nach Einschätzung eines von der Grünen-Fraktion beauftragten Gutachters verfassungsrechtlich zweifelhaft. «Ich würde als Gutachter ein Verfassungsgerichtsverfahren für nicht aussichtslos halten», sagte der Staatsrechtler Helmut Siekmann am Mittwoch in Erfurt. Die Grünen-Landtagsfraktion will trotz dieser Einschätzung nicht gegen die für 2022 verabschiedete Minderausgabe klagen. Vielmehr ziehe man daraus einen politischen Schluss für die nächsten Haushalte, sagte die Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich.