Der ThSV Eisenach nimmt zum ersten Mal in dieser Saison nicht zwei Punkte aus einem Heimspiel mit. In einem denkbar knappen Handballspiel trennten sich der thüringische Erstligist und HBW Balingen-Weilstetten mit 28:28 (14:14). In der Werner-Aßmann-Halle lieferten sich die beiden Bundesliga-Aufsteiger vor 2490 Zuschauern einen harten Kampf. Zu keinem Zeitpunkt des Spiels konnte sich eine der Mannschaften einen signifikanten Vorsprung erarbeiten.