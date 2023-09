Handball-Erstligist ThSV Eisenach hat am vierten Spieltag den ersten Auswärtssieg der Saison verpasst. Die Thüringer verloren am Sonntag beim TVB 1898 Stuttgart mit 22:28 (11:13). Vor 3773 Zuschauern in der Porsche-Arena begann das Spiel zunächst ausgeglichen, jedoch konnten sich die Stuttgarter noch vor der Halbzeit einen Drei-Punkte-Vorsprung erarbeiten. Bis Mitte der zweiten Halbzeit blieben die Wartburgstädter dran, dann zog Stuttgart davon. Bester Werfer war ThSV-Spieler Manuel Zehnder mit acht Toren (davon fünf Siebenmeter).