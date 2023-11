ThSV Eisenach kassiert vierte Niederlage in Folge

Handball ThSV Eisenach kassiert vierte Niederlage in Folge

Handball-Erstligist ThSV Eisenach hat die vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Gegen den Tabellennachbarn HSG Wetzlar verloren die Wartburgstädter am Freitag in der Werner-Aßmann-Halle mit 23:27 (11:10) vor 2913 Zuschauern.

Der Sechzehnte und der Siebzehnte der Tabelle lieferten sich ein zunächst genauso enges Spiel, wie die Tabellenpositionen es vermuten ließen. Dafür waren besonders die Torhüter beider Mannschaften verantwortlich, die beide mehr als ein Drittel der Bälle in der ersten Hälfte hielten. So verabschiedeten sich beide Mannschaften mit einem knappen 11:10 in die Pause.

In der zweiten Hälfte ging es ähnlich ausgeglichen los, bis die Gäste aus Wetzlar ab der 41. Minute fünf Tore in Folge machten und sich so einen Vorsprung erarbeiteten. Kurz vor Ende wurde die gestartete Aufholjagd der Wartburgstädter durch zwischenzeitlich drei Zeitstrafen gleichzeitig aufgehalten. So konnte sich der ThSV nicht belohnen und verlor.

