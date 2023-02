Die Handballerinnen des Thüringer HC haben die erste Saisonhälfte in der Bundesliga mit einem Sieg abgeschlossen. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Mittwochabend vor heimischer Kulisse die HSG Bensheim/Auerbach nach einer umkämpften Partie mit 30:24 (12:10). Als beste Werferin zeichnete sich Annika Lott aus, die sieben Tore erzielte. Mit 23:3 Punkten festigte der THC Platz zwei nach der Hinrunde hinter Spitzenreiter SG BBM Bietigheim.

Die Thüringerinnen fanden nur mühsam ins Spiel. Ohne Leistungsträgerin Jennifer Rode, die mit einer Schulterverletzung noch länger ausfallen wird, fehlte ihnen zunächst die Durchschlagskraft im Angriff. So stand nach zehn Minuten ein 2:4-Rückstand zu Buche, ehe der THC das Tempo erhöhte und mit sechs Treffern ins sechs Minuten eine 8:6-Führung herauswarf (16. Minute). Diese starke Phase verlieh den Thüringerinnen aber nicht nachhaltig Sicherheit.

Auch im zweiten Durchgang mangelte es ihnen gegen die kompakte Defensive der Gäste lange an spielerischen Lösungen, sodass die Bensheimerinnen in der 40. Minute sogar wieder in Führung gehen konnten (18:17). Mit energischen Einzelaktionen brachte Lott die Gastgeberinnen jedoch zurück in die Spur. Mit vier Toren in Folge wandelte der THC ein 21:21 in eine 25:21-Führung (53.) um und ließ in der Schlussphase gegen offensiv verteidigende Gäste nichts mehr anbrennen.

