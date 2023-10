Der ThSV Eisenach bleibt auch im fünften Auswärtsspiel der Saison in Handball-Bundesliga ohne Punkte. Im Spiel gegen VfL Gummerbach verloren die Gäste aus Thüringen am Freitag vor 4132 Zuschauern mit 31:37 (13:18). Bester Werfer war Ellidi Snaer Vidarsson vom VfL Gummersbach mit elf Toren.

Die erste Hälfte startete ausgeglichen, ehe sich die Gastgeber aus Nordrhein-Westfalen in der 16. Minute die erste Vier-Tore-Führung erarbeiten konnten. Dem konnte das Team aus Eisenach im weiteren Spielverlauf nichts entgegensetzen und ging mit einem 13:18-Rückstand in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit hatte die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann der Heimmannschaft nicht viel entgegenzubringen. Aufgrund zahlreicher technischer Fehler und einer schwachen Wurfquote unterlag der ThSV verdient mit 31:37.

Am kommenden Freitag spielen die Wartburgstädter in der heimischen Werner-Aßmann-Halle gegen den HSV Hamburg.

