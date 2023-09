Dritte Auswärtsniederlage in Serie für den ThSV Eisenach

Handball-Bundesliga Dritte Auswärtsniederlage in Serie für den ThSV Eisenach

Der ThSV Eisenach hat die dritte Auswärtsniederlage der Saison hinnehmen müssen. Der Handball-Erstligist verlor gegen den HC Erlangen in der Arena Nürnberger Versicherung am Samstag vor 4034 Zuschauern mit 23:28 (14:14) und bleibt somit ohne Auswärtspunkte.

Während sich die Gäste aus Eisenach in der 14. Minute bereits einen Vier-Tore-Vorsprung herausgearbeitet hatten, konnte sich Erlangen zurückkämpfen und erkämpfte durch eine starke Phase zur Halbzeit ein 14:14. In der zweiten Hälfte war der HC Erlangen die dominantere Mannschaft und setzte sich besonders in den letzten zehn Minuten ab.

Bester Werfer war Ivan Snajder vom ThSV Eisenach mit acht Toren, davon vier verwandelte Siebenmeter.

Auch am kommenden siebten Spieltag steht den Wartburgstädtern ein Auswärtsspiel bevor. Sie gastieren am kommenden Sonntag in der Hauptstadt bei den Füchsen Berlin.

