Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben die Gruppenphase der European League mit der ersten Saisonniederlage auf europäischer Bühne abgeschlossen. Das Team von Trainer Herbert Müller unterlag am Samstagabend bei Paris 92 mit 25:26 (14:14). Mit jeweils vier Toren waren Johanna Reichert, Vilma Matthijs Holmberg und Annika Lott die besten Werferinnen beim THC.

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben die Gruppenphase der European League mit der ersten Saisonniederlage auf europäischer Bühne abgeschlossen. Das Team von Trainer Herbert Müller unterlag am Samstagabend bei Paris 92 mit 25:26 (14:14). Mit jeweils vier Toren waren Johanna Reichert, Vilma Matthijs Holmberg und Annika Lott die besten Werferinnen beim THC.

Die Niederlage war allerdings verschmerzbar, denn die Thüringerinnen standen bereits zuvor als Siegerinnen der Gruppe D fest. Im Viertelfinale am 18. und 25. März treffen sie auf den Zweiten der Gruppe C, der erst am Sonntag ermittelt wird.

Ausschlaggebend für die Niederlage war ein katastrophaler Start in die zweite Halbzeit. Nur zwei Treffer gelangen den Gästen in den ersten 15 Minuten nach der Pause. Mit vielen technischen Fehlern und einer verheerenden Chancenverwertung standen sie sich oft selbst im Weg. In der Defensive schaffte es der THC nicht, die Anspiele an den Kreis zu verhindern. So setzten sich die Pariserinnen bis zur 46. Minute auf 23:16 ab.

In der Schlussphase bäumten sich die Thüringerinnen noch einmal auf und entwickelten deutlich mehr Zug zum Tor. Zudem glänzte die eingewechselte Torhüterin Nicole Roth mit mehreren starken Paraden. 15 Sekunden vor Schluss verkürzte Reichert auf 25:26, eine Chance zum Remis ergab sich aber nicht mehr.

Website Thüringer HC Thüringer HC bei Facebook Handball-Bundesliga der Frauen EHF European League