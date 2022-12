Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC bleiben auswärts in dieser Saison ohne Verlustpunkt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bezwang das Team von Trainer Herbert Müller die Sport-Union Neckarsulm ungefährdet mit 32:25 (15:11) und feierte damit im fünften Gastspiel den fünften Sieg. Beste Werferin des THC war Annika Lott mit sieben Toren. Johanna Stockschläder traf bei der Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte sechsmal.