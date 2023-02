Die Handballerinnen des Thüringer HC sind erfolgreich in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Das Team von Trainer Herbert Müller besiegte den VfL Oldenburg am Mittwochabend mit 36:27 (17:15). Die Niederländerin Nathalie Hendrikse avancierte mit zwölf Toren zur besten Werferin des THC, der vor 800 Zuschauern nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ungefährdet gewann. Mit 25:3 Punkten rangieren die Thüringerinnen unverändert auf Platz zwei hinter dem verlustpunktfreien Spitzenreiter SG BBM Bietigheim, der 26:0 Punkte aufweist.