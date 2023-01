Die Handballerinnen des Thüringer HC haben im Bundesliga-Spitzenspiel ihren siebten Auswärtssieg in Serie knapp verpasst. Beim Tabellendritten Borussia Dortmund führte das Team von Trainer Herbert Müller am Mittwochabend vor 636 Zuschauern über weite Strecken der Partie, musste sich letztlich aber mit einem 30:30 (16:13) begnügen. Mit zehn Toren zeichnete sich Annika Lott einmal mehr als beste Werferin des THC aus, der mit 21:3 Punkten weiter auf Platz zwei hinter Spitzenreiter SG BBM Bietigheim (22:0) rangiert. Für den BVB trafen Dana Bleckmann und Annika Grijseels jeweils siebenmal.

In einer hochklassigen Partie entwickelten die Dortmunderinnen zunächst etwas mehr Durchschlagskraft und führten nach 20 Minuten mit 10:8. Als dann jedoch die seit Wochen in überragender Form agierende Lott das Spiel an sich riss, wandelten die Thüringerinnen den Rückstand mit fünf Toren in Serie in eine 13:10-Führung um (25. Minute). Sie lagen auch zur Pause mit drei Treffern vorn.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gastgeberinnen das Tempo und verkürzten bis auf 21:22 (42.). Als die Partie endgültig zu kippen drohte, glänzte THC-Torhüterin Nicole Roth mit mehreren starken Paraden, was dem Spiel ihres Teams wieder mehr Sicherheit verlieh. Die Thüringerinnen erlangten die Kontrolle zurück und zogen auf 26:22 davon (48.). In der hektischen Schlussphase verloren die Gäste in der Offensive allerdings ihre Struktur. So konnte der BVB sechs Minuten vor Ende zum 27:27 ausgleichen. Nathalie Hendrikse brachte den THC noch einmal mit 30:29 in Führung, doch drei Sekunden vor Schluss gelang Lena Hausherr der Ausgleich.

