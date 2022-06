30 Schornsteinfeger starten am Mittwoch (8.33 Uhr) in Erfurt zu ihrer alljährlichen «Glückstour». In diesem Jahr wollen die radelnden Schornsteinfeger rund 1000 Kilometer bis nach Lübeck zurücklegen, wie die Organisatoren mitteilten. Die sportlichen Kaminkehrer nehmen dabei die Strecke in Angriff, die bereits für 2020 geplant war. Die Route führt vom Domplatz in Erfurt aus über Leipzig, Dresden, Lübbenau, Potsdam, Wittenberge und Lauenburg zum Zielort Lübeck.