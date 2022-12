Thüringen muss zur Finanzierung des Landeshaushalts 2023 seine finanziellen Rücklagen nicht ganz so stark angreifen wie ursprünglich geplant. Trotz Mehrausgaben für Kommunen oder den Landesanteil für das 49-Euro-Ticket würde die Sparbüchse des Landes geschont, sagte der Vorsitzende des Landtag-Haushaltsausschusses, Volker Emde, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Statt rund 820 Millionen Euro, wie von der Regierung vorgesehen, würden aus der Rücklage nun 752 Millionen Euro genommen.