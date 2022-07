Im Osten Thüringens sind gut drei Hektar Wald- und Feldfläche in Brand geraten. Das Feuer ist nach Angaben der Leitstelle Gera am Montag aus bisher unbekannter Ursache von einem Feld bei Zeulenroda-Triebes in den Wald übergegangen. Rund ein Hektar Feld sowie bis zu zwei Hektar Wald waren nach Angaben des Einsatzleiters vor Ort am späten Mittag betroffen, das Feuer aber "größtenteils unter Kontrolle". Feuerwehren aus dem Umkreis wurden zum Löschen hinzugezogen. Landwirtschaften unterstützen sie bei der Löschwasserversorgung vor Ort.