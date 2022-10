Die Begegnung mit zwei entlaufenen Pferden auf der Landstraße bei Straufhain (Kreis Hilburhausen) ist für einen Taxifahrer mit Blechschäden am Auto ausgegangen. Nach Angaben der Polizei in Suhl waren die Tiere am Mittwochmorgen von einer Koppel entwichen und hatten sich auf der Straße von dem zu Straufenhain gehörenden Seidingstadt nach Völkershausen, einem Ortsteil von Heldburg, auf und davon gemacht, als ihnen das Taxi entgegen kam. Eines der verängstigten Pferde lief plötzlich gegen die linke Seite des Wagens, in dem auch ein Fahrgast saß. Ob sich das Tier dabei verletzte, ist nicht bekannt. Nach dem Zusammenstoß flüchteten die Pferde. Sie konnten jedoch später eingefangen werden. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.