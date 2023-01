Der Thüringer SPD-Landesvorstand hat eine Entscheidung über ein Parteiverfahren gegen zwei Stadträte in Hildburghausen vertagt. Mit den beiden SPD-Kommunalpolitikern solle zunächst das Gespräch gesucht werden, sagte Vorstandsmitglied Diana Lehmann am Donnerstagabend in Erfurt auf Anfrage. Die beiden Stadträte der Sozialdemokraten hatten zusammen mit der AfD für ein Abwahlverfahren gegen den Hildburghausener Bürgermeister Tilo Kummer (Linke) gestimmt.