Der Linke-Politiker Tilo Kummer will nach seiner Abwahl nicht erneut als Bürgermeister von Hildburghausen kandidieren. "Ich hoffe, dass der nächste Bürgermeister von Hildburghausen dem demokratischen Spektrum angehört", sagte Kummer am Sonntag nach Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses seiner Abwahl der Deutschen Presse-Agentur. Kummers Abwahl war von Stadträten der AfD, SPD, der Wählergemeinschaften Feuerwehr und Pro HBN sowie eines Stadtrats der rechtsextremen Gruppierung Bündnis Zukunft Hildburghausen in Gang gesetzt worden.