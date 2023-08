Der Holocaust-Überlebende László Nussbaum ist nach Angaben der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora tot. Nussbaum sei am Samstag im Alter von 95 Jahren in seiner rumänischen Heimat gestorben, sagte Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner am Sonntag auf Anfrage. "Wir haben einen engen Freund verloren", hieß es in einer Mitteilung der Stiftung im Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). Nussbaum, Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora, war erst vor zwei Monaten zum Ehrenbürger der Stadt Weimar ernannt worden. Seine Ehrenbürgerurkunde hätte er am 22. Oktober erhalten sollen.

Nussbaum, der jüdischer Herkunft war, hatte die NS-Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald überlebt. Seine Eltern und sein Bruder wurden in Auschwitz ermordet. Er selbst wurde über das Außenlager Niederorschel in Nordthüringen in das KZ Buchenwald deportiert und erlebte dort die Lagerbefreiung im April 1945 durch US-Truppen. Weimar hatte er zuletzt im Frühjahr bei den Gedenkfeiern zur Lagerbefreiung besucht.

In das 1937 eingerichtete Konzentrationslager Buchenwald und seine Außenlager hatten die Nationalsozialisten bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs rund 280.000 Menschen aus ganz Europa verschleppt. Mehr als 56.000 wurden ermordet, starben an Hunger, Krankheiten, medizinischen Experimenten. Mehrere der letzten Buchenwald-Überlebenden sind in den vergangenen Jahren gestorben.

