Am Donnerstagmorgen ist ein Auto aus dem Lütschestausee im Norden des Thüringer Waldes geborgen worden. Ein 18 Jahre alter Mann hatte das Fahrzeug gegen Mitternacht von Frankenhain (Ilm-Kreis) kommend im Zuge eines Unfalls in den See gefahren, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Er sei in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, einen Hang hinunter gefahren und dann mit dem Auto im Lütschestausee gelandet. Der 18-Jährige mit einem Atemalkoholwert von 1,2 Promille und sein Beifahrer konnten sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug retten.