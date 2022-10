Eine 20 Jahre alte Frau ist in ihrem Auto mit einem Sattelzug kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Auch ihre 22 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.