Bei einem Familienstreit in Arnstadt ist ein 23 Jahre alter Mann von seinem Vater durch mehrere Schläge mit einem Vierkantholz verletzt worden. Der 55 Jahre alte Vater habe damit auf den Kopf, die Schultern und den Rücken des jungen Mannes eingeschlagen, teilte die Polizei in der Nacht zu Montag mit. Der Sohn sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den Vater wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.