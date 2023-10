Eine illegale Liebesbekundung hat bei der Polizei im Ilm-Kreis zu einem Einsatz geführt. Ein Zeuge beobachtete laut Polizeimitteilung von Sonntag, wie ein Paar auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt in Ichtershausen zu Gange war. Demnach soll am Samstag vermutlich ein 35 Jahre alter Mann mit bunter Sprühfarbe den Namen seiner 26-jährigen Begleiterin in meterhohen Buchstaben an die Wand des früheren Zellentrakts angebracht haben. "Der "liebevoll" verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die beiden Turteltäubchen haben nun mit Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zu rechnen", hieß es in der Polizeimitteilung.