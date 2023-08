Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat sich ein Mopedfahrer in Elxleben (Ilm-Kreis) auf einem Feld festgefahren. Dabei hatte er alle erforderlichen Papiere dabei und auch mit dem Fahrzeug war alles in Ordnung, wie die Polizei in Sömmerda am Montag mitteilte. Der Fahranfänger habe den Beamten keinen Grund für die Flucht nennen können.