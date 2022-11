Ein Unbekannter hat eine Familie auf dem Nachhauseweg in Arnstadt unvermittelt angegriffen. Der Mann habe den 43-jährigen Vater in der Nacht auf Samstag geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 39 Jahre alte Mutter, die dazwischen gehen wollte, wurde zu Boden geworfen. Erst als die 13-jährige Tochter den Notruf wählte, ließ der Mann von ihren Eltern ab und floh.