Vom Fahrrad gefallen, Polizisten beleidigt, in die Zelle uriniert und sie unter Wasser gestellt - so in etwa verlief der Abend eines betrunkenen Mannes in Ilmenau am Samstag. Außerdem habe der 32-Jährige den Innenraum des Streifenwagens sowie die Wände auf der Polizeiwache bespuckt, teilte die Polizei am Montag mit. Als der Radfahrer dabei erwischt wurde, wie er seitwärts vom Fahrrad fiel, soll dieser zunächst einen freiwilligen Alkoholtest verweigert haben. Anschließend habe er angefangen die Beamten zu beschimpfen, hieß es.