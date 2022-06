Eine Fußgängerin ist in Ilmenau von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die 83-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die 41 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ursache für den Unfall am Mittwoch sei noch unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.