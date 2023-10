Nach vier Jahren Bauzeit ist an der Technischen Universität Ilmenau am Montag ein neues IT-Zentrum für Hochschulen in Thüringen eingeweiht worden. Den 2100 Quadratmeter umfassenden Neubau auf dem Universitätscampus habe das Land mit gut 19 Millionen Euro - davon 80 Prozent EU-Gelder - finanziert, teilte die Hochschule mit. Das Zentrum versorgt die zehn staatlichen Hochschulen in Thüringen unter anderem mit Server- und Computerinfrastruktur und Systemen für die Online-Zusammenarbeit. Es ist auch für die Beschaffung von Hard- und Software zuständig und bietet den Hochschulen IT-Rechtsberatung an. Ein zweites solches Hochschulzentrum in Thüringen gibt es laut TU an der Universität Jena.