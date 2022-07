Trotz stark gestiegener Baukosten sind von Januar bis Mai Baugenehmigungen für 387 neue Immobilien in Thüringen im Nichtwohnbau erteilt worden. Die veranschlagten Baukosten lagen zum Zeitpunkt der Baugenehmigung bei 313 Millionen Euro, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mitteilte. Das seien 10 Gebäude und rund 11 Millionen Euro mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres gewesen.