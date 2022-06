Eine durchschnittliche Wohnung hat in Thüringen eine Wohnfläche von 82,5 Quadratmetern. Jedem Thüringer stünden damit rein rechnerisch zweieinhalb Zimmer mit 46,9 Quadratmetern Fläche zur Verfügung, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mit. Statistisch gesehen lebten im Freistaat 1,8 Menschen in einer Wohnung zusammen.