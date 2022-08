Der DGB Hessen-Thüringen verlangt die Einführung eines Energiepreisdeckels. Damit solle jedem Haushalt ein Grundbedarf an Strom und Gas zu einem garantierten Preis zur Verfügung gestellt werden, erklärte Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen, am Mittwoch. Insbesondere Menschen mit geringem Einkommen müssten stärker vor der explodierenden Preisentwicklung in der Energieversorgung geschützt werden.