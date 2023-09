Thüringens Innenminister Georg Maier hat nach den Schlägereien am Wochenende in Erfurt und Eisenach Konsequenzen angekündigt. "Man muss da jetzt genau schauen, was man präventiv machen kann und was man repressiv machen kann", sagte der SPD-Politiker im MDR. Mehr Polizeikräfte vor Ort seien eine Möglichkeit, aber auch Videoüberwachung. "So kann man das nicht laufen lassen", sagte Maier.

In Erfurt waren am Samstag rund 50 Menschen an einer Schlägerei auf dem Anger beteiligt. Ein Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, drei weitere Beteiligte wurden leicht verletzt. In Eisenach kam es laut Polizei kurz nach Mitternacht zu einer größeren Schlägerei.