Thüringer müssen für eine Anzeige nicht mehr selbst zur Polizei, sondern können diese über das Internet stellen. Besonders häufig werden Betrügereien und Diebstähle online gemeldet.

Die vor einem Jahr eingerichtete Onlinewache der Thüringer Polizei wird nach Einschätzung des Innenministeriums gut angenommen. Seit ihrem Bestehen Anfang Juli 2021 seien darüber mehr als 12.100 Anzeigen eingegangen, wie das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Von den im Internet übermittelten Fällen betrafen 535 Unfälle und Verkehrsdelikte sowie 175 Ordnungswidrigkeiten. Das Gros waren jedoch mit knapp 10.800 Anzeigen Straftaten.

Laut dem Landeskriminalamt (LKA) betreffen die meisten online angezeigten Strafdelikte Betrugsfälle etwa im Internethandel, gefolgt von Diebstählen. Der Anteil der über die Onlinewache übersandten Straftaten an der registrierten Gesamtkriminalität in Thüringen beläuft sich dem Ministerium zufolge damit auf etwa 8,2 Prozent. Das entspreche demselben Niveau wie in den anderen Ländern.

Inzwischen seien alle Länderpolizeien auch über eine Onlinewache erreichbar, hieß es aus dem Ministerium. Neben Thüringen hatten im vergangenen Jahr auch Rheinland-Pfalz und das Saarland eigene Internetwachen geschaltet.

Die Onlinewache in Thüringen ist über das Serviceportal der Landesverwaltung erreichbar. Die Anzeigen werden laut LKA je nach Tat- oder Ereignisort automatisch zur örtlich zuständigen Dienststelle weitergeleitet. Das spare den Beamten umständliche Vorarbeit zur Zuweisung der Anzeigen und sorge dafür, dass die Anliegen zeitnah bearbeitet werden könnten, hieß es.