Angesichts neuer Aufgaben und Herausforderungen für den Landesverfassungsschutz dringt der Thüringer CDU-Innenpolitiker Raymond Walk auf mehr Personal für die Behörde. "Der Verfassungsschutz arbeitet am Limit", sagte Walk der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Es seien etliche Aufgaben hinzugekommen - etwa im Bereich Spionageabwehr im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Außerdem ergebe sich durch die Einstufung der Thüringer AfD als gesichert rechtsextreme Bestrebung zusätzliche Arbeit für die Behörde. Walk ist Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission (ParlKK), die den Verfassungsschutz kontrolliert.

Zugleich sei es in anderen Bereichen nicht unbedingt weniger Arbeit geworden. Der Islamismus sei medial zwar aus dem Fokus geraten. Es gebe aber weiterhin eine hohe abstrakte Gefährdung.

Ein Ausbau des Thüringer Verfassungsschutzes gilt im Freistaat als politisch umstritten. Die Linke will die Behörde am liebsten auflösen. Auch die Grünen sehen den Inlandsgeheimdienst kritisch. Die AfD, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, will ihn ebenfalls in seiner jetzigen Form loswerden.

Nach Angaben des Thüringer Innenministeriums sind im aktuellen Haushaltsplan 105 Stellen für das Amt des Verfassungsschutzes ausgewiesen. Walk wies darauf hin, dass nicht alle Stellen besetzt sind.