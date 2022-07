Sie liebt die Wärme und verträgt die Trockenheit: die Gottesanbeterin. Mit dem Klimawandel erobern sich die bizarren Fangschrecken inzwischen auch in heimischen Gefilden neue Lebensräume.

Die wärmeliebende Gottesanbeterin ist seit wenigen Jahren auch in Thüringen anzutreffen. Inzwischen sind 28 Nachweise der Art "Mantis religiosa" dokumentiert, wie das Umweltministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Sie belegten einzelne Vorkommen der Fangschrecken bei Jena, am Kyffhäuser, an der Hainleite bei Sondershausen und am Rand der Unstrut-Niederung bei Roßleben an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Ebenso wurden die Insekten an der Finne bei Rastenberg, im Werratal bei Wasungen und im Thüringer Becken bei Kölleda bereits gesichtet.