Der Internethändler Amazon plant nach Gera einen zweiten großen Logistikstandort in Thüringen. Errichtet wird der Neubau dafür in Erfurt vom Projektentwickler Atmira, der am Dienstag in Erfurt den symbolischen Baustart vollzog. «Die Atmira Gruppe investiert in Erfurt in ein Logistikgebäude, das von Amazon langfristig gemietet wird», sagte ein Amazon-Sprecher auf Anfrage. Es handele sich um ein größeres Bauprojekt, welches einige Zeit bis zur Fertigstellung in Anspruch nehmen werde. Zur Zahl der Arbeitsplätze machte der Sprecher keine Angaben.