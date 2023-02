Wegen eines verdächtigen Schriftzugs in einer Jenaer Schule ist die Polizei am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot angerückt. Der Hausmeister der Gemeinschaftsschule im Stadtteil Winzerla hatte vor Unterrichtsbeginn den Schriftzug "Amok" mit dem heutigen Datum entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte.