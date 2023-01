Zum wiederholten Mal haben gesundheitliche Probleme an einer Gesamtschule in Jena dort zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz geführt. Am Montag hatte ein Schüler über Atemwegsprobleme und Augenreizungen geklagt, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte. Auch von einem Lehrer mit diesem Problem sei berichtet worden. Feuerwehrmessungen vor Ort hätten zwar zunächst auf eine Substanz hingedeutet, die allerdings nicht zu den geschilderten Symptomen passte. Messungen des Landeskriminalamts wiederum hätten keinerlei Hinweise erbracht. Nach Polizeiangaben war es der dritte derartige Vorfall in dem Schulgebäude, bislang sei keine Ursache festgestellt worden. Zuvor hatte die "Ostthüringer Zeitung" berichtet.