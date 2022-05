Eine Karambolage mit drei beteiligten Fahrzeugen der Bereitschaftspolizei in einem Tunnel bei Jena hat zu einer Vollsperrung der Autobahn 4 geführt. Nach Angaben der Polizei von Freitagmorgen seien die Kollegen im Konvoi in den Tunnel eingefahren, «als plötzlich mitten auf der Fahrbahn ein Pannenfahrzeug stand». In dem Auto, das nach Angaben der Polizei ein Rad verloren hatte und deshalb nicht weiterfahren konnte, saß eine 24-Jährige mit einem halbjährigen Baby. Sowohl die Frau als auch das Baby kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.