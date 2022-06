Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz erarbeitet derzeit Konzepte für die Einrichtung zahlreicher Warnpegel an kleineren, bisher unbeobachteten Gewässern. «Hiervon versprechen wir uns eine Informationsverdichtung und damit einen Beitrag zu einer besseren Frühwarnung der Kommunen», sagte der Präsident des Landesamtes, Mario Suckert, am Donnerstag anlässlich des Forums Hochwasserrisikomanagement an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Es gelte, die Prozesse im Zusammenhang mit der Hochwasserentstehung, -warnung und -kommunikation kontinuierlich zu prüfen und zu optimieren.