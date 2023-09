Die Deutsche Bahn will den Containerumschlag am Terminal Erfurt-Vieselbach verdoppeln. Dazu wurde ein 380 Tonnen schwerer und 23 Meter hoher Containerkran installiert, wie die Bahn am Samstag mitteilte. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre sei das Volumen um 60 Prozent auf mehr als 35.000 verladene Container gestiegen, hieß es weiter. Damit sei die Kapazitätsgrenze des Terminals erreicht worden. Treiber seien die steigenden Schienentransporte, aber auch die Firmenansiedlungen der vergangenen Jahre rund um Erfurt gewesen.