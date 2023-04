Die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz wird modernisiert. Voraussichtlich ab Anfang 2024 kann nach Angaben des Thüringer Innenministeriums eine neue Ausbildungs- und Fahrzeughalle genutzt werden. Insgesamt sollen in die umfassende Modernisierung rund 95 Millionen Euro investiert werden. Das sagte Innenminister Georg Maier (SPD) nach Ministeriumsangaben während der Verbandsversammlung des Thüringer Feuerwehrverbands am Samstag in Erfurt. Der Umbau zu einem modernen Feuerwehrcampus soll bis 2032/2033 abgeschlossen sein.