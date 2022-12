Eine Sirene steht in einer brandenburgischen Stadt. Foto

Der erste bundesweite Warntag vor zwei Jahren war ein Flop. Nun gibt es einen zweiten solchen Warntag. Allerdings werden auch diesmal nicht alle Möglichkeiten genutzt werden, mit denen Menschen im Ernstfall alarmiert werden könnten.

Am zweiten bundesweiten Warntag wird sich nach Angaben des Thüringer Innenministeriums auch die Landes-Polizei beteiligen. Damit am Donnerstag um 11.00 Uhr in möglichst vielen Regionen Deutschlands Warnmeldungen zu hören und zu sehen sein werden, würden auch die Funkstreifenwagen der Polizei eingesetzt, sagte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Soweit es die dann zu bewältigenden Aufträge der Beamten zuließen, sollten sie über die Lautsprecheranlagen der Autos eine Test-Warnmeldung verbreiten.

Thüringen sei auf diesen zweiten Warntag besser vorbereitet als auf den ersten im Jahr 2020. Viele Warnungen hatten damals ihre beabsichtigten Empfänger entweder gar nicht oder nur verspätet erreicht.

Nach Angaben des Innenministeriums sollen im ganzen Freistaat für den Probealarm Sirenen heulen und Warnmeldungen über das Fernsehen und das Radio verbreitet werden. Außerdem ist unter anderem geplant, entsprechende Hinweise auf digitalen Werbetafeln zum Beispiel in Erfurt und Jena einzublenden. Zusätzlich wird in der Landeshauptstadt die Feuerwehr eine mobile Sirene auf dem Petersberg aufstellen, mit der die Warnung in der Altstadt verbreitet werden soll. Auch die Warnapps, die für zahlreiche Smartphones erhältlich sind, sollen dann Warnmeldungen anzeigen.

Mit besonderer Spannung wird erwartet, wie der Versand einer Warnnachricht an Handynutzer funktionieren wird. Diese Nachricht soll ähnlich wie eine SMS an möglichst alle Handys innerhalb einer bestimmten Funkzelle zugestellt werden, auch wenn die Nutzer auf ihren Telefonen keine Spezialsoftware dafür installiert haben. "Mit keinem anderen Warnmittel können wir mehr Menschen erreichen", heißt es dazu vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Allerdings ist nach übereinstimmenden Angaben des Bundesamts und des Innenministeriums bereits klar, dass längst nicht alle Handynutzer diese Nachricht werden empfangen können. Grund: Viele derzeit noch gebräuchliche Handys bringen nicht die nötigen Voraussetzungen für diese Technik mit, die Cell Broadcast genannt wird. Außerdem muss selbst auf vielen kompatiblen Handys das neuste Betriebssystem installiert sein, damit die Nachricht zugestellt werden könne. Teilweise müsse der mögliche Empfang solcher Nachrichten auch in den Einstellungen der Telefone manuell aktiviert werden, sagte der Sprecher des Innenministeriums.

Ungeachtet der umfangreichen Vorbereitungen für diesen zweiten bundesweiten Warntag werden auch in Thüringen nicht alle vorhandenen Sirenen getestet. Unter anderem im Landkreis Nordhausen wird diese Technik stumm bleiben. "Die kommunalen Sirenen in den Städten und Gemeinden im Landkreis Nordhausen werden zum Warntag nicht heulen", heißt es dazu aus dem zuständigen Landratsamt. Zwar hätten die dortigen Kommunen ihre örtlichen Sirenen bereits teilweise für die Bevölkerungswarnung umgerüstet. "Allerdings sind die erforderlichen Empfänger noch nicht flächendeckend so programmiert, dass die Rettungsleitstelle die Sirenen ansteuern kann."