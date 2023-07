Viele Feuerwehrfahrzeuge in Thüringen haben 30 Jahre auf dem Buckel. Anfang der 1990er Jahre angeschafft, stehen sie vor der Ausmusterung.

Die Thüringer Feuerwehren müssen nach Einschätzung ihres Landesverbands in den nächsten Jahren zahlreiche ihrer derzeit genutzten Fahrzeuge austauschen. Etwa 30 Jahre nach der Anschaffung neuer Fahrzeuge in vielen Kommunen sei davon auszugehen, dass "bei den Thüringer Feuerwehren ein erheblicher Bedarf an Ersatzbeschaffungen ansteht", sagte ein Verbandssprecher auf Anfrage. Eigentlich sei es das Ziel gewesen, eine derartige Welle an nötigen Modernisierungen zu vermeiden. Zu diesem Zweck seien die Kommune gehalten gewesen, in den vergangenen Jahren kontinuierlich für den Austausch schon bestehender Fahrzeuge zu sorgen.

Genaue Angaben zum aktuellen Alter und Zustand der Feuerfahrzeuge in Thüringen gibt es nicht, somit ist auch das genaue Ausmaß des Ersatzbedarfs in den nächsten Jahren nicht klar. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Jonas Urbach hervor. "Aufgrund der Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden und Landkreise im Bereich Brandschutz liegen dem Land dazu keine detaillierten Informationen vor", heißt es in der Ministeriumsantwort.

Nach Einschätzung des Feuerwehrverbandes gibt es beim Ersatzbedarf Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Feuerwehrfahrzeugen. Aufgrund der Vielzahl von Löschfahrzeugen im Land sei hier der Bedarf wesentlich größer als bei Sonderfahrzeugen, sagte der Sprecher. Der Feuerwehrverband hatte auf seinem jüngsten Verbandstag für die zentrale Beschaffung von sogenannten Tragkraftspritzenfahrzeugen durch das Land geworben.

Aus der Jahresstatistik der Thüringer Feuerwehren für das Jahr 2021 geht hervor, dass es damals insgesamt etwa 2000 Löschfahrzeuge bei den Feuerwehren im Freistaat gab - sowie unter anderem zusätzlich etwa 1200 Feuerwehranhänger und etwa 1000 sonstige Einsatzfahrzeuge.

Thüringer Feuerwehrverband