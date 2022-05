Die Veranstalter des christlichen Jugendtreffens «Christival» in Erfurt am Himmelfahrtswochenende freuen sich über ausverkaufte Tickets. Bereits vor dem Anmeldeschluss sei die Kapazitätsgrenze erreicht gewesen, sagte der Vorsitzende Karsten Hüttmann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz anlässlich des Auftakts am Abend. Das zeige, wie groß die Sehnsucht der Jugendlichen nach zwei von der Corona-Pandemie geprägten Jahren auf vier Tage voller Begegnung und Austausch sowie Gemeinschaftserfahrung sei.