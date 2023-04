Die nach einem verheerenden Brand wieder aufgebaute Kirchenburg Walldorf in Südthüringen wird das Motiv einer neuen Briefmarke. Die Sondermarke werde bundesweit in einer Auflage von 2,5 Millionen Stück freigegeben, teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland am Dienstag mit. Die Sondermarke des Bundesministeriums der Finanzen sei der Auftakt für die Briefmarkenreihe "Kirchen bewahren und beleben".