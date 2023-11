Ihre Erfahrungen und Beobachtungen nach dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel werden Sasha Marianna Salzmann und Ofer Waldman in einem Blog für die Klassik Stiftung Weimar festhalten. Zehn Beiträge sind demnach in der Reihe "Gleichzeit" geplant, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Zuvor wurde der erste Blog-Beitrag veröffentlicht. Die Beiträge seien "ein literarischer Dialog zwischen Israel und Mitteleuropa".