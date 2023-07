250 Jahre nach der Ankunft des Dichters und Denkers Johann Wolfgang von Goethe in Weimar soll es in der Klassikstadt eine spezielle Sportveranstaltung geben. Bei dem für den 27. April 2025 geplanten "Goethe-Kultur-Lauf" soll es feste Kulturauszeiten geben, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. "Während die Zeit stoppt, können die teilnehmenden Läuferinnen und Läufer die jeweiligen Kulturstationen genießen, bevor es dann mit neuer Kraft wieder auf die Strecke geht", heißt es in der Mitteilung. Vorstellbar seien etwa Angebote für Malerei, Musik und Konzerte oder Performances. Im November 1775 kam Goethe (1749-1832) erstmal nach Weimar.

250 Jahre nach der Ankunft des Dichters und Denkers Johann Wolfgang von Goethe in Weimar soll es in der Klassikstadt eine spezielle Sportveranstaltung geben. Bei dem für den 27. April 2025 geplanten "Goethe-Kultur-Lauf" soll es feste Kulturauszeiten geben, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. "Während die Zeit stoppt, können die teilnehmenden Läuferinnen und Läufer die jeweiligen Kulturstationen genießen, bevor es dann mit neuer Kraft wieder auf die Strecke geht", heißt es in der Mitteilung. Vorstellbar seien etwa Angebote für Malerei, Musik und Konzerte oder Performances. Im November 1775 kam Goethe (1749-1832) erstmal nach Weimar.

Das Konzept des Laufs knüpft an den sogenannten Bauhaus-Marathon von 2019 an, wie es hieß. Die Teilnehmenden konnten dabei zwischen den Lauf-Etappen eine Auszeit nehmen, um Bauhaus-Orte zu besuchen. Die Veranstaltung war damals zum 100. Geburtstag der in Weimar gegründeten weltbekannten Kunst- und Designschule Bauhaus ins Leben gerufen worden. Mehr als 2000 Läuferinnen und Läufer aus 25 Ländern hatten laut Stadtverwaltung daran teilgenommen.