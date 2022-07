Hitzeschutz als Reaktion auf den Klimawandel ist in Thüringen nach Einschätzung des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) bislang vor allem für die größeren Städte ein Thema. "Wo die Probleme am drückendsten sind, macht man sich Gedanken", sagte Stefan Brune vom Kompetenzzentrum Klima am TLUBN der Deutschen Presse-Agentur. Die größeren Thüringer Städte sind laut Kompetenzzentrum schon wegen ihrer Tallage stärker anfällig für Hitze, zumal sie dicht bebaut sind. Bei sommerlicher Sonneneinstrahlung heizen sie sich stärker auf.