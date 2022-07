Ein Schild mit der Aufschrift "Schütz den Wald vor Brandgefahr" hängt in einem Wald an einem Waldweg. Foto

Schon im Juni fiel in Thüringen zu wenig Regen, auch im Juli ist es bislang zu trocken. Trotz wachsender Waldbrandgefahr ist der Wald im Hochsommer vielen eine "schattige Zuflucht".

Anhaltende Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr in Thüringen so stark steigen, dass erste Einschränkungen für bestimmte Plätze zu erwarten sind. Nach Angaben des Landesbetriebs Thüringenforst herrschte am Montag in 20 von 32 ausgewiesenen Regionen des Freistaats die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4. Forstämter haben damit die Möglichkeit, besonders gefährdete Orte wie öffentlich zugängliche Grillstellen zu sperren.